Синоптики рассказали о погоде в столице в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прохладная погода ожидается в столице в ближайшие выходные, сообщает РИА Новости с ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, погода будет меняться в сторону похолодания. Днем ожидается около 10–12 градусов, местами пройдут дожди, но при этом будет выглядывать солнце.

В ночь на воскресенье температура будет достаточно низкой, что соответствует сентябрю. Ожидается около 6–7 градусов, по области столбики термометров могут опуститься до 3 градусов, а в пониженных местах рельефа – до 0 градусов.

Лето вернется в столицу на один день. Согласно прогнозам метеорологов, 17 сентября столбики термометров могут подняться до +20... +22 градусов.

К концу же недели прогнозируется "пузырь" полярного холода. Послужит этому холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и скоротечными ливнями.