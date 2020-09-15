Лето вернется в столицу на один день

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Теплая погода вернется в столичный регион в четверг. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"В ближайший четверг, 17 сентября, столичный регион окажется во власти атлантического циклона, и начнется мощная адвекция теплого воздуха. На уровне 1,5 километра температура воздуха повысится почти на 10 градусов. И в Москву на сутки вернется лето с теплом, ливнем и грозой", – сообщили синоптики.

По прогнозам метеорологов, днем столбики термометров могут подняться до +20... +22 градусов. Они уточнили, что в этот день средняя суточная температура вернется к значению +15... +16 градусов. Однако синоптики уточнили, что тепло не задержится надолго в столице: уже в пятницу вернется осенняя погода.

В центре погоды "Фобос" также спрогнозировали "пузырь" полярного холода над Москвой к концу недели. Погода опустится до +6... +11 градусов уже в ближайшую пятницу. По мнению специалистов, среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.

Ранее синоптики сообщили о возможном наступлении старого бабьего лета в Москве в середине следующей недели. Согласно прогнозам, в дневные часы в городе столбики термометров могут подняться до +11... +16 градусов.

При этом синоптики отмечают, что в целом до первой половины октября температура воздуха в городе будет ниже положенных значений на 2–3 градуса.

