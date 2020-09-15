Синоптики не исключили приход старого бабьего лета в Москву

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Синоптики сообщили о возможном наступлении старого бабьего лета в Москве. По их данным, это может произойти в середине следующей недели.

"Конец этой недели и начало следующей семидневки будут ненастными и довольно студеными даже для сентября, после чего благодаря погожему скандинавскому антициклону есть вероятность наступления старого бабьего лета", – сообщили метеорологи из центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозам, в дневные часы в городе столбики термометров могут подняться до +11... +16 градусов. При этом синоптики отмечают, что в целом до первой половины октября температура воздуха в городе будет ниже положенных значений на 2–3 градуса. Ожидаются также дожди.

Ранее москвичей предупредили, что настоящая осень придет в столичный регион в конце текущей недели. Синоптики центра погоды "Фобос" прогнозировали "пузырь" полярного холода в пятницу, 18 сентября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето может наступить в любой день в период с сентября по начало октября.

