Синоптики пообещали москвичам "пузырь" полярного холода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Настоящая осень придет в столицу к концу недели, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики прогнозируют "пузырь" полярного холода уже в пятницу, 18 сентября. Послужит этому холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и скоротечными ливнями.

В этот день даже днем воздух не прогреется выше 6–11 градусов, что соответствует показателям начала октября. В выходные ожидается 8–13 градусов тепла.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на текущей неделе. По ее словам, к середине предстоящей недели жителей столицы ждет небольшое потепление. Температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму примерно на 2 градуса.

В среду потеплеет до 17–18 градусов, а четверг, предположительно, станет и вовсе самым теплым днем недели из-за температуры в пределах 18–20 градусов. Потепление в столице ожидается краткосрочное, поскольку уже в ночь на пятницу через Москву пройдут два холодных атмосферных фронта.

При этом в городе пока не планируют включать отопление в домах. Как заявил руководитель центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов, по нормативам подача тепла в батареи начинается при похолодании ниже 8 градусов в течение 5 суток.