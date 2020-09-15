Синоптики рассказали о погоде в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики центра погоды "Фобос" предупредили москвичей о том, что конец сентября и первая половина октября в столице будут холодными и дождливыми. Об этом сообщает портал "Метеовести".
"По долгосрочным прогнозам, остаток сентября и первая половина октября будут холодными – на 2–3 градуса ниже положенного по климату – и дождливыми – 100–120% осадков", – рассказали эксперты.
В центре погоды "Фобос" также спрогнозировали "пузырь" полярного холода над Москвой. Погода ухудшится уже в ближайшую пятницу, 18 сентября. Температура воздуха будет держаться на уровне 6–11 градусов тепла.
По мнению специалистов, среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 8 градусов. Согласно ГОСТу, этого показателя в течение 5 дней достаточно для включения централизованного отопления в жилых домах.
Ожидается, что подачу тепла сначала возобновят в детских садах, школах и больницах. При этом важно помнить, что двухнедельное отсутствие отопления после начала отопительного сезона является основанием для подачи жалобы в управляющую компанию.
Стало известно, когда в Москве включат отопление
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