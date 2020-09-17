Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

В пресс-службе отметили, что, согласно прогнозу синоптиков, до конца дня в столице ожидается гроза с дождем и ветром, порывы которого могут доходить до 15–20 метров в секунду. Отмечается, что местами может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы сентября.

В пресс-службе сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

Организовано дежурство аварийных бригад Мосводостока. В круглосуточном режиме за ситуацией в городе также наблюдают бригады инженерных компаний и префектур округов. В пресс-службе уточнили, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Ранее сотрудники МЧС призвали горожан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать его под рекламными щитами, шаткими конструкциями и деревьями. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим.