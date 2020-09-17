На Москву надвигаются грозовые ливни и сильный ветер

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сильный дождь с грозой и ветром прогнозируют в столице в четверг, 17 сентября. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по городу.
"В связи с прохождением активного холодного фронта с запада на восток в период с 12:00 с сохранением до конца суток 17 сентября местами по Московской области и Москве ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами ливни", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, в период грозы скорость ветра может вырасти до 15–20 метров в секунду.
В ведомстве призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать его под рекламными щитами, шаткими конструкциями и деревьями. Аналогичные рекомендации касаются пешеходов. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала Москве 24, как следует одеваться, чтобы не заболеть в осенний период. По словам специалиста, уместной будет осенняя куртка, под которую можно надеть неутепленную одежду.
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в четверг
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