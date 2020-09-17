Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителей попросили быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

В ведомстве сообщили, что до конца дня в некоторых районах столицы ожидается гроза с дождем и ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Водителей призвали не парковаться под деревьями и рекламными щитами. О пострадавших от ветра знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

По прогнозам синоптиков, в разных районах города может выпасть от 5 до 14 миллиметров, а местами и до 20 миллиметров осадков. Таким образом, в городе может выпасть до 30% месячной нормы сентября, которая составляет 65 миллиметров. В ночь на пятницу в столице может выпасть еще от 2 до 7 миллиметров осадков.

Ранее стали известны сроки прихода золотой осени в Москву. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что для золотой осени необходима ясная погода. По расчетам Вильфанда, антициклон придет в регион на следующей неделе.

Он отметил, что в текущем году стоит ожидать продолжительный период золотой осени. Это обусловлено большим количеством осадков в летний период. Так, в мае в регионе выпало три месячной нормы осадков, а в июне – больше двух норм.

