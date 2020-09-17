Москвичей предупредили о грозе с дождем в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие часы в столицу придет гроза с дождем, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 20–22 градуса.
Москвичей предупредили, что сильный ветер может повредить слабо укрепленные рекламные щиты и линии электропередачи, а также повалить деревья. Пешеходов призывают не укрываться от грозы под рекламными щитами и деревьями.
На дорогах из-за непогоды возможны заторы. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, машину лучше оставлять вдали от деревьев, рекламных конструкций или легко монтируемых сооружений.
По словам синоптиков, в разных районах города может выпасть от 5 до 14 миллиметров, а местами и до 20 миллиметров осадков. Таким образом, в городе выпадет до 30% месячной нормы сентября, которая составляет 65 миллиметров. В ночь на пятницу в столице может выпасть еще от 2 до 7 миллиметров осадков.
Стали известны сроки прихода золотой осени в Москву. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что для золотой осени необходима ясная погода. По расчетам Вильфанда, антициклон придет в регион на следующей неделе.
Он отметил, что в текущем году стоит ожидать продолжительный период золотой осени. Это обусловлено большим количеством осадков в летний период. Так, в мае в регионе выпало три месячной нормы осадков, а в июне – больше двух норм.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, как одеваться в сентябрьскую погоду в столице. По словам метеоролога, осенняя погода часто бывает обманчивой.
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