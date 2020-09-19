В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России не ожидается вторая волна коронавирусной инфекции, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Об этом сообщает RT.
Он подчеркнул, что может быть небольшой подъем заболеваемости.
"О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна (завершится). У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны – это в основном апрель этого года", – рассказал Чуланов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятность второй волны коронавируса в стране зависит от поведения граждан и соблюдения санитарных норм.
Инфекционный процесс в РФ сохраняется, поэтому по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте, а также соблюдать безопасную дистанцию. Министр отметил, что симптомы заболевания являются обязательным поводом обращения к врачу.
За последние сутки в России зафиксировано 6 065 новых случаев коронавируса. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.
Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 144. За весь период пандемии в России скончались 19 339 человек. Побороли болезнь за сутки 5 255 человек, всего выздоровело 906 462 человека.
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