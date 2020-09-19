В России выявили 6 065 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.
Коронавирус обнаружили в 84 регионах России. Так, на Москву пришлось 825 случаев, на Санкт-Петербург – 212, на Ростовскую область – 180, на Московскую область – 175, Нижегородскую область – 164, Воронежскую область – 151, Ставропольский край – 139, Кемеровскую область – 135, Свердловскую область – 125, Ульяновскую область – 121.
Наименьшее число заболевших выявлено в Чукотском АО – 1, в Чечне – 6, Еврейской АО – 12, Смоленской области – 16, республике Марий Эл – 22, республике Адыгея – 22, республике Карелия – 23, Курганской области – 25, Татарстане – 25, Севастополе – 26.
Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 097 251 случаев COVID-19 в 85 регионах. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком автономном округе (0%), Московской области (0,2%), а также Москве, Смоленской области, Чувашской республике, Тульской области и Чеченской республике – по 0,3%.
Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 144. За весь период пандемии в России скончались 19 339 человек. Побороли болезнь за сутки 5 255 человек, всего выздоровело 906 462 человека.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.
Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Также сообщалось, что препарат от коронавируса "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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