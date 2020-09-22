Синоптик рассказал о наступлении бабьего лета в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Астрономическая осень стартует в Москве с продолжительного сезона настоящего бабьего лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центры погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Вторник для Москвы будет знаменательным. Во-первых, наступит день осеннего равноденствия, а значит стартует астрономическая осень. А во-вторых, в столице начнется продолжительный сезон настоящего бабьего лета", – сказал Тишковец.
По прогнозам синоптика, во вторник воздух в городе прогреется до +21 градуса, а в последующие дни столбики термометров могут подняться еще выше. Тишковец уточнил, что температура воздуха будет на 5–7 градусов выше климатической нормы.
"В условиях малооблачной погоды ночью воздух будет остывать до +7... +12 градусов, а после полудня яркое солнце ежедневно до выходных включительно будет прогревать воздух до +18... +23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня или августа", – сообщил Тишковец.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во вторник будет преимущественно малооблачно и без осадков. Он уточнил, что с этого дня температура воздуха в столице начнет прогреваться до "очень высокой температуры" для третьей декады сентября.
Ранее сообщалось, что сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два–три градуса.
Синоптики отметили, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму – на ВДНХ выпало 62,9 миллиметра, или 97% от нормы. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году. Тогда среднемесячная температура воздуха составила 14,8 градуса.
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