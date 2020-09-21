В Гидрометцентре сообщили о приходе бабьего лета в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Бабье лето придет в столичный регион во вторник, 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в столице установится температура, превышающая норму на 4–6 градусов. Кроме того, будет преимущественно малооблачно и без осадков.

"В центре Европейской России и в Московском регионе в частности начнется настоящее бабье лето. Начиная со вторника в течение недели температура будет 19–22 градуса. Очень высокая температура для третьей декады сентября", – заявил Вильфанд.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что на этой неделе ожидается солнечная погода. Вплоть до субботы осадков не ожидается, а воздух днем будет прогреваться до 22 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два–три градуса.

Синоптики отметили, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму – на ВДНХ выпало 62,9 миллиметра, или 97% от нормы.

Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году. Тогда среднемесячная температура воздуха составила 14,8 градуса.