В российском регионе выпал первый снег

Фото: телеграм-канал "На видео видно"
Первый снег прошел в Екатеринбурге и в западных районах Свердловской области в ночь с 20 на 21 сентября. Об этом ТАСС заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
"Снежный покров не образовался, в сентябре он редко бывает, но снег пролетал. Поскольку у нас отрицательных температур на территории области нет, снег, конечно, не лежит, сразу тает", – поделилась Шепоренко.
В понедельник утром в соцсетях появились записи, в которых сообщалось об осадках в городе Екатеринбурге, а также его окрестностях.
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Согласно информации Уральского гидрометцентра, 21 и 22 сентября в Свердловской области прогнозируются мокрый снег и небольшой дождь. Днем воздух прогреется не выше 10 градусов.
Ранее синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре. Отмечается, что предупреждение актуально и для жителей Подмосковья. Желтый уровень опасности будет действовать до 21:00 понедельника, 21 сентября.
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