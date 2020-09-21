Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра. Об этом передает сайт Гидрометцентра России.
"Ветер. Погода потенциально опасна", – подтвердили в Гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, порывы ветра в городе местами могут достигать до 15 метров в секунду. Отмечается, что предупреждение актуально и для жителей Подмосковья. Желтый уровень опасности будет действовать до 21:00 понедельника, 21 сентября.
21 сентября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. При этом температура воздуха составит плюс 14–16 градусов.
"Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – сообщили специалисты.
Осенняя погода способна стать причиной ухудшения самочувствия некоторых москвичей, уверены синоптики. У метеозависимых граждан могут отмечаться скачки артериального давления, недомогания в области сердца, а также головные боли.
Ранее синоптики сообщили о скором приходе бабьего лета в Москву. По прогнозам, погодное явление установится в Центральной России на текущей неделе.
На предстоящей неделе в Москве ожидается потепление
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