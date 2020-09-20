Синоптики сообщили о скором приходе бабьего лета в Москву

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Стало известно о скором приходе бабьего лета в Москву. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

По прогнозам синоптиков, погодное явление установится в Центральной России на следующей неделе. Бабье лето будет обусловлено приходом мощного антициклона.

"Предстоящая неделя подарит жителям Среднерусской равнины настоящее бабье лето!" – подтвердили специалисты центра погоды "Фобос".

Там пояснили, что в воскресенье в Москве еще сохранится прохладная погода. При этом в понедельник температура воздуха днем поднимется до 17 градусов тепла. Со вторника столбики термометров в дневные часы начнут преодолевать отметки в плюс 20 градусов.

"До конца недели воздух будет прогреваться до +18...+23 градусов", – подчеркнули синоптики.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима 2020-2021 года. По его данным, самым теплым месяцем станет февраль.