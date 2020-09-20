Врачи объяснили рост новых случаев коронавируса

Видео: Москва 24
Специалисты считают, что рост числа случаев коронавируса связан с проведением большего количества тестов, передает телеканал Москва 24.
При этом в настоящее время в больницах столицы предусмотрены места для пациентов с COVID-19.
"Больница на сегодняшний день полностью готова к поступлению новых больных с коронавирусной пневмонией, коронавирусной инфекцией. У нас достаточно резерва, у нас 1610 коек, плюс еще другие, которые могут принимать больных", – рассказал главный врач ГКБ №15 имени Филатова Департамента здравоохранения Москвы.
Врачи призывают горожан носить маски и перчатки в общественном транспорте, торговых центрах и других общественных местах. Людям пожилого возраста рекомендовано ограничить количество своих контактов. Также отмечается, что средства индивидуальной защиты горожане могут приобрести в аптеках.
"Спрос на маски и санитайзеры сейчас упал, по сравнению с весной, но последнее время он активизировался, но не настолько, потому что люди вернулись на работу. Сейчас маски есть, проблем нет, мы готовимся ко второй волне, у нас очень большие запасы, я думаю, что такого уже больше не будет. Поскольку сейчас организовано производство медицинских масок, уже в нашей стране, цены на маски повышаться не будут", – отметила провизор Лидия Логачева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что рост заболевших коронавирусом связан с ростом проводимых тестов. Он также сообщал, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.
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