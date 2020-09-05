Бывший курьер Delivery Club объяснил свое предложение девушке провести время вместе

Фото: Москва 24

Бывший курьер Delivery Club Анатолий Чернов объяснил телеканалу Москва 24 предложение клиентке провести время вместе. Он отметил, что эти сообщения писал его коллега, с которым они подошли в один дом.

Курьер рассказал, что коллега попросил у него телефон, спросив про эту девушку. Уволенный сотрудник Delivery Club отметил, что не знал его мотивы.

"Последствия были плачевными, меня уволили, сейчас ищу работу, в поисках работы, надо что-то делать, надо что-то решать. Сам виноват в этой ситуации, и надо как-то эту проблему решить, никак иначе, дома сидеть не получится, надо что-то делать, деньги зарабатывать", – сказал Чернов.

Он отметил, что у него есть любимая девушка, которой он сразу рассказал об этой ситуации.

"Она отреагировала не очень хорошим образом, в общем, я хочу, чтобы она не обижалась на меня, я её люблю ценю уважаю", – подчеркнул Чернов.

Ранее он утверждал, что хотел просто познакомиться с девушкой, которой привез заказ. Чернов говорил, что она ему понравилась как веселый и симпатичный человек.

Инцидент произошел 4 сентября. Сотрудник Delivery Club предложил девушке провести время вместе у нее дома. Его не смутило ее заявление о том, что она замужем, в ответ на которое он спросил, нет ли мужа дома.

В компании принесли извинения за поведение сотрудника и заявили, что курьер уже уволен. После этого Delivery Club сообщила, что сделает недоступными номера клиентов для доставщиков.