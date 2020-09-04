Курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время, пока дома нет мужа

Фото: телеграм-канал Hue

Delivery Club сделает недоступными номера клиентов для курьеров. Такое решение принято после некорректного поведения одного из работников, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе сервиса доставки.

Ранее в Facebook опубликовали запись, из которой следует, что курьер Delivery Club написал клиентке после выполненного заказа и предложил встретиться у нее дома.

В компании принесли извинения клиенту и отметили, что такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки. Курьера уже уволили.

"Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров", – сообщили в пресс-службе.

Ранее курьер Лада Королева лишилась работы из-за скандальных фото, на которых она доставляет еду с двумя детьми. Пользователи сочли, что она делает постановочные фото с целью накопления средств.

По словам девушки, она убирала офис, но хозяйка ей отказала, сославшись на сомнительную славу. Delivery Club также попросил Ладу больше не работать. Ее аккаунт заблокировали, из-за чего Королевой пришлось использовать другой.