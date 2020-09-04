Курьер Delivery Сlub предложил москвичке провести вместе время, пока дома нет мужа

Фото: телеграм-канал Hue
Delivery Club сделает недоступными номера клиентов для курьеров. Такое решение принято после некорректного поведения одного из работников, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе сервиса доставки.
Ранее в Facebook опубликовали запись, из которой следует, что курьер Delivery Club написал клиентке после выполненного заказа и предложил встретиться у нее дома.
В компании принесли извинения клиенту и отметили, что такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки. Курьера уже уволили.
"Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров", – сообщили в пресс-службе.
Ранее курьер Лада Королева лишилась работы из-за скандальных фото, на которых она доставляет еду с двумя детьми. Пользователи сочли, что она делает постановочные фото с целью накопления средств.
По словам девушки, она убирала офис, но хозяйка ей отказала, сославшись на сомнительную славу. Delivery Club также попросил Ладу больше не работать. Ее аккаунт заблокировали, из-за чего Королевой пришлось использовать другой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: