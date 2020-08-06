Курьер потеряла подработку из-за фото с детьми в соцсетях

Видео: Москва 24

Курьер Лада Королева, а по совместительству мама двоих детей, лишилась работы из-за скандальных фото в соцсетях.

Известность девушка получила благодаря снимкам, где она доставляет еду с двумя детьми. Поначалу положение Лады вызывало сострадание, многие поддерживали ее денежными переводами, однако после большинство пользователей заподозрило обман: якобы она делает постановочные фото с целью накопления средств.

По словам девушки, она убирала офис, но хозяйка в последний момент ей отказала, сославшись на ее сомнительную славу. Компания Delivery Club, занимающаяся доставками, также попросила Ладу больше не работать. Ее аккаунт заблокировали, в связи с чем Королевой пришлось использовать другой.

Женщина также показала телеканалу Москва 24 съемное жилье. В комнате она ютится с двумя детьми. Старшая дочь спит с матерью на диване, младшая – в отдельной кроватке.

Видео: Москва 24

Две фирмы по доставке еды не могут поделить курьера с ребенком