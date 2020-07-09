Mail.ru подаст в суд на партнера Delivery Club из-за невыплаты зарплаты курьерам

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Компания Mail.ru Group будет судиться с логистическим партнером сервиса доставки еды Delivery Club, проблемы с которым стали причиной задержки зарплаты курьеров. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, конечно [будем судиться], потому что у нас в любом случае есть репутационные потери в этой истории, и мы хотели бы, чтобы <...> люди, которые это допустили, ответили", – заявил первый заместитель гендиректора компании Владимир Габриелян.

Ранее курьеры Delivery Club объявили, что намерены устроить забастовку из-за задолженностей по заработной плате. В общей сложности с этой проблемой столкнулись 326 курьеров.

На данный момент большинство сотрудников, которым не выплатили зарплату за май и первую половину июня, свои деньги получили. Кроме того, Delivery Club повторно оплатил их работу.

В руководстве сервиса объяснили, что долги перед курьерами образовались из-за проблем у логистического партнера. Позже выяснилось, что речь идет о сервисе"Амароли". Договор между компаниями находится на стадии расторжения.

