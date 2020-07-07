В Delivery Club пообещали погасить задолженность перед курьерами

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Задолженности перед курьерами сервиса доставки Delivery Club начнут погашать с 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе агрегатора, передает ТАСС.

"Нам стало известно о задолженности логистического партнера в воскресенье. За 1,5 прошедших дня был составлен реестр курьеров, ожидающих выплат, а все курьеры индивидуально проинформированы о дальнейших действиях", – сообщили представители сервиса.

Уточняется, что курьеры получат свои выплаты в ближайшее время.

На данный момент служба доставки Delivery Club работает в штатном режиме. Договор с логистическим партнером, из-за действий которого возникли задолженности, расторгается.

По предварительным данным, курьеры планируют 9 июля устроить забастовку. В профсоюзе подчеркивают, что положение сотрудников можно назвать бедственным.

Информацию о невыплате зарплаты сотрудникам службы доставки Delivery Club также проверят в Следственном комитете. Сотрудники ведомства находятся в контакте с работниками.

