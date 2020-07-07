Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:12

В Delivery Club пообещали погасить задолженность перед курьерами

общество финансы

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Задолженности перед курьерами сервиса доставки Delivery Club начнут погашать с 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе агрегатора, передает ТАСС.

"Нам стало известно о задолженности логистического партнера в воскресенье. За 1,5 прошедших дня был составлен реестр курьеров, ожидающих выплат, а все курьеры индивидуально проинформированы о дальнейших действиях", – сообщили представители сервиса.

Уточняется, что курьеры получат свои выплаты в ближайшее время.

На данный момент служба доставки Delivery Club работает в штатном режиме. Договор с логистическим партнером, из-за действий которого возникли задолженности, расторгается.

По предварительным данным, курьеры планируют 9 июля устроить забастовку. В профсоюзе подчеркивают, что положение сотрудников можно назвать бедственным.

Информацию о невыплате зарплаты сотрудникам службы доставки Delivery Club также проверят в Следственном комитете. Сотрудники ведомства находятся в контакте с работниками.

Курьеры Delivery Club потребовали выплатить им заработную плату

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать