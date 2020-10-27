Московскую канатную дорогу закроют с 2 по 18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога не будет доступна для жителей столицы и гостей города с 2 по 18 ноября. В этот период специалисты проведут ежегодное техобслуживание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

"Мы приносим извинения москвичам и гостям канатной дороги за доставленные неудобства в связи с временным закрытием воздушной трассы на Воробьевых горах. Мы работаем во благо безопасности наших пассажиров", – говорится в сообщении.

Как отмечается, обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения канатной дороги занимает от трех до пяти дней.

"Этой же осенью планируются особенные технические работы, которые продлятся почти две недели. Связано это с регламентной процедурой по укорачиванию троса, которая осуществляется через год-два после запуска канатной дороги, а потом каждые пять лет", – добавили в пресс-службе.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

По основному маршруту Московской канатной дороги пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая. Кабинки оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на английском, китайском, немецком и русском языках, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. Воздушная трасса рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.

