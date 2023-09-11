Политолог объяснила, почему Байдена не изберут на второй срок

Фото: 123RF/palinchak

В случае, если действующий американский лидер Джо Байден выдвинет свой кандидатуру на пост президента США, то он не будет релевантным для республиканцев. У него есть все шансы проиграть предстоящие выборы, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на политолога Наталью Елисееву.

"Даже если Трамп не победит на внутрипартийных выборах и будет другой кандидат, Байден все равно может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки", – заявила она.

У действующего президента США, продолжила Елисеева, слишком специфическая команда, состоящая из пожилых людей. Им всем слегка за 80. Самому Байдену в ноябре исполнится 81 год, напомнила она. В этой связи голосовать и отдавать даже публичную сферу власти в руки таких людей избиратели не станут, считает эксперт.

При этом Елисеева подчеркнула, что импичмент Байдена – это слабореализуемый сценарий. По ее мнению, американского лидера не снимут с должности, пока не закончится срок правления, так как такая попытка уже была. Процедура импичмента является сложной для реализации, и не все представители элит пожелают принимать в ней участие.

Ранее сообщалось, что свыше 60 республиканцев из Палаты представителей Конгресса США потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей либо отказаться от участия в президентской кампании. Законодатели подчеркнули, что все лидеры вне зависимости от пола, возраста и партии обязаны проходить подобного рода проверки.

Байдена призвали проверить умственные способности