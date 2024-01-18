Канье Уэсту установили титановые протезы вместо зубов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/kanyewest

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст удалил все зубы и заменил их титановыми протезами за 850 тысяч долларов (около 75 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Рэпер показал работу стоматологов в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и сравнил себя со злодеем Челюсти из фильма "Шпион, который меня любил".

По информации издания, новые зубные протезы артисту установил в Беверли-Хиллз доктор Томас Коннелли. По его словам, объединение видения Уэста со стоматологической наукой помогло создать такой образ.

Ранее сообщалось, что рэпер планирует построить город на Ближнем Востоке, площадь которого может составить 40,5 тысячи гектаров, что в два раза больше Нью-Йорка. Уэст уже занимается поиском рабочих, готовых приступить к проекту.

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