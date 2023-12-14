Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy. Об этом создатель бренда, американский рэпер Канье Уэст сообщил в своем X (бывший Twitter).

"YEEZY приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна", – написал он.

Уэст отметил, что приход "легендарного российского дизайнера" в компанию стал важным достижением в истории дизайна.

Ранее в Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие объединило основателей брендов, дизайнеров, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Россию на мероприятии представили производители Москвы, Волгограда, Красноярска, Перми, Санкт-Петербурга и других городов.