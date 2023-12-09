Ситуация в мире моды ухудшится на фоне спада мировой экономики, заявили в Chanel

Фото: depositphotos/AGCreativeLab

Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического кризиса. Об этом заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловский, сообщает Financial Times.

Как отметил Павловский, безработица среди китайской молодежи, а также наблюдающийся спад в мировой экономике негативно влияют на продажи.

"У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году", – заявил Павловский.

Он предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти. При этом он добавил, что цены будут соответствовать показателям инфляции.

Также президент модного направления Chanel отметил, что не хочет разрушать связь покупателей с брендом.

Ранее в Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие объединило основателей брендов, дизайнеров, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Россию на мероприятии представили производители Москвы, Волгограда, Красноярска, Перми, Санкт-Петербурга и других городов.