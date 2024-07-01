Жара до 33 градусов ожидает москвичей 1 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара от 31 до 33 градусов ожидается в Москве в понедельник, 1 июля. В Подмосковье будет от 28 до 33 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

Скорость юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что первые пять дней июля в столице и области будут аномально жаркими. Обширный, малооблачный антициклон будет господствовать над регионом большую часть этого периода и поспособствует дальнейшему повышению температуры.

