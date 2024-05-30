"Доктор 24": врач-диетолог назвала продукты для ускорения метаболизма

Врач-диетолог ЦКБ Управления делами президента РФ Диана Гаглоева назвала топ-5 продуктов для ускорения обмена веществ. Пятое место заняли морские водоросли, так как в них содержится большое количество йода, необходимого для синтеза гормонов щитовидной железы. На четвертом месте – нежирные сорта мяса.

Тройку лидеров замыкает рыба. На втором месте расположилось киноа, а на вершине рейтинга – чай матча. Подробнее – в программе "Доктор 24".