Депутат Гаврилов: с 1 августа повысят пенсии ушедшим с работы в июле

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Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, и те, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы, автоматически получат увеличенные выплаты с 1 августа, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, пенсионная система РФ функционирует по принципу отсроченного действия. Самым частым основанием, указал депутат, является достижение 80 лет. В таком случае с августа россиянину начинает поступать удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

Размер базовой фиксированной части на 2025 год составляет 8 907 рублей 70 копеек, при достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек.

"Все это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе. Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1 314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр", – сказал Гаврилов.

Еще одним основанием является первая группа инвалидности. Если медицинское решение было вынесено в июле, то с августа пенсионер получает удвоенную выплату.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионные надбавки с 70 лет. Согласно инициативе, тем, кому уже исполнилось 70 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет повышена на 100%, достигшим 80 лет – на 200%, а 90 лет – на 300%. Кроме того, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности на 200% должно затронуть и лиц, которые являются инвалидами I группы.

