5 человек обвинили в хищении 37 млн рублей у Агентства телерадиовещания Петербурга

Пять фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как установило следствие, в 2020–2021 годах руководство агентства заключило договоры с частным фондом об информационном сопровождении организации в интернете.

Однако предусмотренные договорами публикации представитель фонда решил не делать, а предоставить фиктивные акты о выполненных работах.

"Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 миллиона рублей", – сообщила Петренко.

Похищенные средства участники группы перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей для последующего обналичивания. Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

