Бывший судья Верховного суда в РФ Момотов госпитализирован

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов госпитализирован. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Никита Филиппов.

Филипов не рассказал, что стало причиной госпитализации. В ходе слушания в Останкинском суде Москвы он попросил отложить заседание и не рассматривать иск в отсутствие экс-судьи, поскольку ранее он лично принимал участие в процессе. Адвокат также отметил, что это является уважительной причиной.

Однако судья отказала, объяснив это преждевременностью заявленного ходатайства.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять 95 объектов недвижимости Момотова. Ведомство подало в суд Москвы иск с требованием изъятия недвижимости, которая была зарегистрирована на краснодарского представителя криминалитета Андрея Марченко.

Данное решение связано с нарушениями антикоррупционного законодательства со стороны бывшего судьи. Установлено, что он не соблюдал свои обязанности, игнорировал запреты и ограничения, а также осуществлял на территории нескольких регионов РФ незаконную предпринимательскую деятельность.

