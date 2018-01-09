Умерший заключенный "ожил" перед вскрытием в Испании

9 января, 16:31
Фото: depositphotos/photographee.eu
Заключенный одной из испанских тюрем, которого сочли умершим и готовили к вскрытию, неожиданно "ожил" в морге. Инцидент произошел в регионе Астурия на севере Испании.
Ранее охранники тюрьмы обнаружили 29-летнего заключенного в камере. Он не подавал каких-либо признаков жизни. Осмотрев его, три врача пришли к выводу, что мужчина скончался.
Однако, как сообщает "Газета.ру", всего за несколько минут до вскрытия работники морга услышали храп из мешка, в котором находился мнимый умерший. Когда мешок открыли, мужчина пришел в себя, после чего был отправлен в больницу. Там "ожившему" заключенному поставили диагноз каталепсия.
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