Умерший заключенный "ожил" перед вскрытием в Испании

Заключенный одной из испанских тюрем, которого сочли умершим и готовили к вскрытию, неожиданно "ожил" в морге. Инцидент произошел в регионе Астурия на севере Испании.

Ранее охранники тюрьмы обнаружили 29-летнего заключенного в камере. Он не подавал каких-либо признаков жизни. Осмотрев его, три врача пришли к выводу, что мужчина скончался.

Однако, как сообщает "Газета.ру", всего за несколько минут до вскрытия работники морга услышали храп из мешка, в котором находился мнимый умерший. Когда мешок открыли, мужчина пришел в себя, после чего был отправлен в больницу. Там "ожившему" заключенному поставили диагноз каталепсия.