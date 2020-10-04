Ребенок и двое взрослых стали жертвами пожара в Ногинске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в частном доме в подмосковном Ногинске. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что возгорание случилось в здании на улице Кутузова.

"Погибло три человека, один из них ребенок", – сообщил представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что площадь возгорания составила 64 квадратных метра. В данный момент огонь полностью потушен.

Возраст погибшего ребенка неизвестен. Обстоятельства пожара уточняются.

Ранее пять человек погибли в результате пожара на Урале. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.