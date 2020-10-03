Пять человек погибли в результате пожара на Урале

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Двое взрослых и трое детей погибли в результате пожара в городе Тавда в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома по улице Энгельса.

По предварительным данным, один из детей играл с зажигалкой. В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее СК инициировал проверку из-за гибели женщины в Нижнем Новгороде. Тело с признаками термических ожогов обнаружили у здания регионального главка МВД.