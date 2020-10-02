СК проводит проверку из-за гибели женщины у здания МВД в Нижнем Новгороде

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В центре Нижнего Новгорода 2 октября было обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов. В связи с происшествием следователи СК начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

"На место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки", – сказано в сообщении регионального СУСК.

Как передает РИА Новости, вызов об обнаружении обгоревшего тела на улице Горького, 71, поступил в МЧС. Уточняется, что по этом адресу располагается здание нижегородского главка МВД.

При этом личность погибшей пока не раскрыта. Предположительно, ею может быть главред сетевого издания "Коза Пресс" Ирина Славина.

Ранее следственный комитет открыл уголовное дело по факту гибели 4 человек при пожаре в частной клинике в Красноярске. Пожар произошел в частной наркологической клинике "Чистый город" на проспекте Мира. В процессе тушения были найдены тела четверых пациентов. Кроме того, 2 человека пострадали при возгорании.