В Крыму загорелся санаторий Минобороны "Ялта"

Пожар произошел в санатории "Ялта" в Крыму

Санаторий Минобороны "Ялта" загорелся в Крыму, сообщает ТАСС.

В здании, расположенном на Севастопольской улице в Ялте, горит обшивка между восьмым этажом и кровлей.

Пожару присвоен второй номер сложности. Его площадь достигла 1 000 квадратных метров.

Здание самостоятельно покинули 300 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Согласно предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Накануне кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовика на федеральной автодороге М4 "Дон". Пожар произошел в Павловском районе Воронежской области.

Персонал самостоятельно покинул гостиницу. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару был присвоен второй номер сложности. Для тушения огня были привлечены 33 человека и 11 единиц техники.