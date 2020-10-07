В Крыму загорелся санаторий Минобороны "Ялта"

08:45 (обновлено 07.10.2020 09:42)
Пожар произошел в санатории "Ялта" в Крыму
Санаторий Минобороны "Ялта" загорелся в Крыму, сообщает ТАСС.
В здании, расположенном на Севастопольской улице в Ялте, горит обшивка между восьмым этажом и кровлей.
Пожару присвоен второй номер сложности. Его площадь достигла 1 000 квадратных метров.
Здание самостоятельно покинули 300 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Согласно предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Накануне кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовика на федеральной автодороге М4 "Дон". Пожар произошел в Павловском районе Воронежской области.
Персонал самостоятельно покинул гостиницу. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару был присвоен второй номер сложности. Для тушения огня были привлечены 33 человека и 11 единиц техники.
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