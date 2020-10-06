В Воронежской области кровля гостиницы вспыхнула из-за горящего грузовика

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Кровля гостиницы вспыхнула после возгорания грузовика на федеральной автодороге М4 "Дон". Пожар произошел в Павловском районе Воронежской области, говорится на сайте МЧС России по региону.

По информации экстренной службы, на 669-м километре ФАД М4 "Дон" в селе Заосередные сады из-за горящего грузовика произошло возгорание третьего этажа и кровли рядом стоящей гостиницы "Родничок".

"Персонал самостоятельно покинул гостиницу. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен второй номер сложности", – заявили в оперативном ведомстве. Стало известно, что для тушения огня были привлечены 33 человека.

Кроме того, спасатели задействовали 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел на стройке ЖК в Лефортове. В правоохранительных органах факт возгорания подтвердили.