Более 1,6 тыс человек эвакуированы в Рязанской области из-за пожара

16:45 (обновлено 07.10.2020 18:10)
Фото: vk.com/overheard_ryazhsk
Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на территории военной части. Об этом сообщает РИА Новости.
"По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1600 человек", – рассказал собеседник информагентства, представляющий пресс-службу МЧС России.
Как стало известно ранее, из поселка Желтухино в Рязанской области, где горит воинская часть, вывезли 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.
По данным ТАСС, два человека поступили в Скопинскую районную больницу с места взрывов на складах.
О пожаре в воинской части в Рязанской области стало известно в среду, 7 октября. В Западном военном округе факт возгорания подтвердили и уточнили, что происходят единичные взрывы боеприпасов.
Из-за пожара было перекрыто движение на автомобильной трассе "Каспий". На место выехал пожарный поезд, а также комиссия ЗВО под руководством замглавнокомандующего войсками округа.
На военном складе под Рязанью из-за пожара взорвались боеприпасы
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