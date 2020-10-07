Дым от взрывов в Рязанской области не доберется до Москвы – синоптик

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Дым от взрывов боеприпасов в Рязанской области не доберется до Москвы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"У нас перенос не такой сильный, Рязань находится восточнее Москвы, а ветер у нас сейчас преобладает южный, юго-восточный, поэтому дым или запах гари, частицы каких-то взрывчатых веществ не доберутся", – отметила метеоролог.

По ее словам, происходят взрывы без горения, а для того чтобы было много дыма, нужно много горючих материалов.

Боеприпасы начали взрываться в среду на территории, предположительно, бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области.

Сообщалось, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино мог перекинуться с загоревшейся травы.

В районе ЧП эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек из более чем 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий".

Снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. По данным ТАСС, два человека поступили в Скопинскую районную больницу с места взрывов на складах.

Как рассказал Москве 24 житель города Ряжска Антон Балабаев, взрывы продолжаются до сих пор. По его словам, эвакуация происходит в деревнях Желтухино, Гореловка и Шелемишево.