Пять человек госпитализировали после взрывов в Рязанской области

19:43
Фото: vk.com/overhearskopin
Пять человек доставлены в больницы после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.
По его словам, двое направлены в Скопинскую районную больницу и трое – в Ряжскую районную больницу.
Ранее Кузьминов заявил о двух пострадавших. По его словам, одна женщина находится в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой.
В среду, 7 октября, на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.
В районе ЧП эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек из более чем 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий".
Как рассказал Москве 24 житель города Ряжска Антон Балабаев, эвакуированы жители деревень Желтухино, Гореловка и Шелемишево.
МЧС организовало горячую линию из-за пожара на складе. По вопросам помощи следует звонить по телефону 8 (4912) 25-72-90.
Снаряды в Рязанской области взрываются каждые 5-10 секунд
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