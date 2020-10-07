Два человека пострадали из-за взрывов под Рязанью

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Двоих жителей госпитализировали после взрывов на территории военного арсенала в Рязанской области, женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщил заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Пострадавших госпитализировали в Скопинский межрегиональный медицинский центр. По словам Кузьминова, женщина находится в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой, ее состояние оценивается как тяжелое. 53-летний мужчина находится в травматологии в состоянии средней степени тяжести. Кузьминов рассказал, что у пострадавшего диагностировано сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось, что около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий".