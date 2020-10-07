МЧС организовало горячую линию из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью

Фото: ТАСС/Елена Скобельцына

Горячая линия МЧС организована для жителей Рязанской области в связи с пожаром на территории войсковой части, сообщили в местном управлении ведомства.

Отмечается, что по всем вопросам, связанным с инцидентом, следует звонить по номеру телефона 8 (4912) 25-72-90.

Пожар произошел в бывшей воинской части возле поселка Желтухино. Из населенного пункта вывезли 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Всего по Рязанской области было эвакуировано более 1,6 тысячи человек. В основном людей вывозили из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места пожара.

В связи с инцидентом перекрыли движение на автомобильной трассе "Каспий". Позже стало известно, что в результате происшествия пострадали два человека. Они были госпитализированы в Скопинский межрегиональный медицинский центр.