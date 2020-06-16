Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области

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Четверо военнослужащих в Новосибирской области получили травмы при взрыве артиллерийского заряда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"По предварительным данным, 15 июня вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей", – сказали в пресс-службе.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что угрозы для их жизни нет. В настоящий момент выясняются подробности инцидента.

В марте пять военнослужащих пострадали из-за взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.

Пострадавшие получили незначительные травмы. Позднее стало известно, что взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности во время занятий на полигоне.

