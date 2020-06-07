Житель Одинцова обнаружил у себя на участке арсенал боеприпасов и оружие времен ВОВ

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В Одинцовском городском округе местный житель обнаружил у себя на земельном участке арсенал боеприпасов и оружие времен Великой Отечественной войны, сообщает Агентство "Москва".

Он наткнулся на оружие во время работ по благоустройству придомовой территории. О находке было сообщено в правоохранительные органы.

Как выяснилось, угрозы для жизни и здоровья людей боеприпасы не представляли. Найденное оружие передали следственно-оперативной группе для проведения экспертизы.

Ранее в Подмосковье взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ, который находился в стволе дерева. 45-миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружили жители недалеко от деревни Тараканово городского округа Солнечногорск.