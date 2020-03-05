Названа причина взрыва боеприпаса под Мурманском

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В Мурманской области пять военнослужащих-контрактников получили различные травмы при взрыве имитационного боеприпаса из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В пресс-службе напомнили, что все произошло в воинской части в Печенгском районе.

"В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали.

В августе прошлого года на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар. На ликвидацию возгорания ушло около суток. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.

В населенных пунктах в радиусе 20 километров от места ЧП объявили эвакуацию. В районе вводили режим ЧС. Из населенных пунктов было эвакуировано более 16 тысяч человек.