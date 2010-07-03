Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах

В результате взрывов на территории Центральной артиллерийской базы в Харьковской области погибли двое военнослужащих ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

Уточняется, что военные проводили утилизацию боеприпасов, которые нельзя транспортировать. Во время уничтожения погибли два сапера, еще четыре военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в больнице.

По словам медиков, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. В Минобороны Украины заявляют, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

В августе на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар. На ликвидацию возгорания ушло около суток. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.

В населенных пунктах в радиусе 20 километров от места ЧП объявили эвакуацию. В районе вводили режим ЧС. Из населенных пунктов были эвакуированы более 16 тысяч человек.

