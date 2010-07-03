Выросло число пострадавших при взрыве на складе под Ачинском

08:59
08:59
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Фото: ТАСС/Дмитрий Скворцов
При взрыва боеприпаса в Ачинском районе Красноярского края пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального минздрава.
"На утро субботы 11 пострадавших, из них четверо госпитализированы. Остальные осмотрены, им оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой", – указали в ведомстве.У всех пострадавших – травмы из-за ударной волны.
В понедельник, 5 августа, на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе начался пожар, который повлек взрывы снарядов. На ликвидацию возгорания ушло около суток, один человек погиб. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.
В пятницу, 9 августа, пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.
Начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин сообщил, что утром 10 августа пожар продолжается.
"Тушение и проливка, которым занимается министерство обороны, будет зависеть от того, какими средствами и ресурсами будет это тушение производится", – указал представитель МЧС.
Местные жители смогут вернуться в свои дома после того, как министерство обороны "даст соответствующий акт об окончании работ".
Из населенных пунктов в радиусе 15 километров были эвакуированы более 16 тысяч человек.
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