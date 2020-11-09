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Происшествия

09 ноября, 22:41

Неизвестный на севере Москвы ранил женщину в живот

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"От очевидца поступила информация, что у дома 8 по улице Нижняя Масловка лежит женщина с огнестрельным ранением в живот", – заявил собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, раненую женщину госпитализировали. При этом в правоохранительных органах не уточнили, каков был характер полученных женщиной телесных повреждений.

Также сообщается, что ранее поступали сообщения о том, как неизвестный мужчина угрожал женщине в магазине по адресу: улица Башиловская, дом 6. Он находится рядом с местом, где была ранена найденная очевидцем неизвестная.

9 ноября в районе Покровское-Стрешнево обнаружили раненую девушку 1995 года рождения. Неизвестный нанес ей удар в область шеи. На момент появления помощи девушка находилась в геморрагическом шоке.

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