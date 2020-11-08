СК объявил в розыск подозреваемого в убийстве двух женщин в Подмосковье

Фото: ГУ СК РФ по Московской области

Следственный комитет объявил в розыск гражданина Таджикистана, которого подозревают в убийстве преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в совершении преступления подозревают Усманова Жасуржона Абдукаримовича 1994 года рождения.

"По предварительной информации, мужчина работал в доме у убитых", – отметили в ведомстве.

Накануне тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения обнаружили в частном доме с многочисленными колото-резанными ранениями. Также в доме была найдена шестилетняя девочка, ее доставили в больницу с ранениями в области шеи и груди.

После произошедшего следователи и криминалисты провели осмотр дома и изъяли находящиеся в нем предметы, которые имеют значение для расследования дела. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.